На Харьковщине нацгвардейцы захватили российский беспилотник-разведчик

Нацгвардейцы обнаружили исправный российский БПЛА "ZALA 421-16E2" с помощью служебной собаки "Зевса" в районе пограничного пункта Гоптовка, что в Харьковской области.

Источник: Национальная гвардия

фото Нацгвардии

Детали: Тактический беспилотник "ZALA 421-16E2" может вести аэроразведку с высоты 5 километров и передавать видео с расстояния в 30 километров от оператора. Продолжительность полета – 4 часа.

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По словам гвардейцев, они получили информацию о вражеском беспилотном летательном аппарате, который действовал в их районе. Когда его увидели, приняли решение открыть огонь. Но "птичка" внезапно начала снижаться и совершила аварийную посадку, упала вблизи от границы с РФ.

"Была вызвана наша поисковая группа, куда входит служебная собака "Зевс". Его умения применили, чтобы сохранить жизнь личного состава и сэкономить время поиска. Нам повезло, мы сначала нашли оборванный парашют торможения. И это позволило работать нашему "Зевсу"", - рассказал один из нацгвардейцев.

Особенность этого БПЛА-разведчика в том, что он может работать ночью, потому что имеет тепловизор.

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Прямая речь гвардейца: "С его помощью можно выявлять позиции и корректировать артиллерию благодаря автоматическому модулю захвата целей. Дрон оказался безопасным, боекомплекта не нес. Имеет вес семь с половиной килограммов. Его можно запускать с рук, с помощью эластичной катапульты. Осуществляет посадку благодаря парашюту. Сейчас его сложно перехватить средствами радиоэлектронной борьбы. Он действует автономно от навигационных систем.

Это действительно очень удачная модель, созданная благодаря западным технологиям, и которая очень ценится. В том числе и потому, что их немного. Кроме того, благодаря санкциям их производство крайне проблематично. Теперь мы будем использовать этот образец "российского" ленд-лиза против врага".