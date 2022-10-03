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В бою над морем погиб полковник "Дед", руководивший "призраками Киева"

Елена РощинаПонедельник, 3 октября 2022, 09:03
Летчик Михаил Матюшенко (Дид), фото с Facebook мэра Бучи

В небе над Черным морем погиб полковник Михаил Матюшенко с позывным "Дед", возглавлявший группу летчиков, ставших легендой как "Призрак Киева". Он погиб в июне, а похоронят его в Буче только сейчас.

Источник: городской глава Бучи Анатолий Федорук в Facebook

Прямая речь: "При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961-26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем.

Военный лётчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний.

Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной "Дед" – передавал младшему поколению.

И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи".

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Детали: Федорук заявил, что с приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не несла потери в воздухе. Все пилоты из "Киевских призраков" возвращались живыми.

"В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. Что вы думаете? Они отступили!", – вспоминают один из эпизодов побратимы. 

Позже он принял решение усилить южный и восточный фронты: "Когда Дед узнал о необратимых потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция".

Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали.

2 октября, как сообщил мэр Бучи, тело полковника смогли вернуть домой.

Михаил Матюшенко (Дед)
Михаил Матюшенко (Дед)
Фото из Facebook городского главы Бучи

Прощание с Михаилом Матюшенко состоится 3 октября в Буче.

Темы: войнаВооруженные силыВоздушные силы ВСУЧерное море
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