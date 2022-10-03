ВСУ за сутки уничтожили 11 российских беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб
Понедельник, 3 октября 2022, 09:26
Вооруженные силы Украины за сутки 2 октября уничтожили 11 беспилотников, три танка, по одному самолету и вертолету, а также 320 оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 60 430 (+320);
- танков – 2 380 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 4 991 (+16) ед;
- артиллерийских систем – 1 405 (+0) ед;
- РСЗО – 338 (+1) ед;
- средства ПВО – 176 (+0) ед;
- самолетов – 265 (+1) ед;
- вертолетов – 228 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11);
- крылатые ракеты – 246 (+0);
- корабли / катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) ед;
- специальная техника – 131 (+0).
Данные уточняются.
Что этому предшествовало: Украинские защитники 2 октября уничтожили на юге 40 оккупантов и сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.
ВИДЕО ДНЯ