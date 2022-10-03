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ВСУ за сутки уничтожили 11 российских беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 09:26
Сбитый российский бомбардировщик Су-34, фото Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки 2 октября уничтожили 11 беспилотников, три танка, по одному самолету и вертолету, а также 320 оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook 

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 60 430 (+320);
  • танков – 2 380 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 991 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 1 405 (+0) ед; 
  • РСЗО – 338 (+1) ед; 
  • средства ПВО – 176 (+0) ед;
  • самолетов – 265 (+1) ед;
  • вертолетов – 228 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11); 
  • крылатые ракеты – 246 (+0); 
  • корабли / катера – 15 (+0) ед; 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) ед; 
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: Украинские защитники 2 октября уничтожили на юге 40 оккупантов и сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

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Темы: войнаГенштаббеспилотники
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