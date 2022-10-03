Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили 11 российских беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 09:26
ВСУ за сутки уничтожили 11 российских беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб
Сбитый российский бомбардировщик Су-34, фото Генштаб

Вооруженные силы Украины за сутки 2 октября уничтожили 11 беспилотников, три танка, по одному самолету и вертолету, а также 320 оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook 

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.10 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 60 430 (+320);
  • танков – 2 380 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 4 991 (+16) ед;
  • артиллерийских систем – 1 405 (+0) ед; 
  • РСЗО – 338 (+1) ед; 
  • средства ПВО – 176 (+0) ед;
  • самолетов – 265 (+1) ед;
  • вертолетов – 228 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11); 
  • крылатые ракеты – 246 (+0); 
  • корабли / катера – 15 (+0) ед; 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 811 (+15) ед; 
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: Украинские защитники 2 октября уничтожили на юге 40 оккупантов и сбили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Темы: войнаГенштаббеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: