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В Хабаровском крае "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 10:52
В Хабаровском крае ошибочно мобилизовали вдвое больше людей
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба Украины

В Хабаровском крае России "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей, еще на 300 человек "ошиблись" в Якутии. 

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: По словам губернатора Хабаровского края, в рамках "частичной" мобилизации в военкоматы прибыло несколько тысяч человек, из которых около половины не соответствовали критериям для военной службы. Чиновник утверждает, что их вернули домой.  

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Кроме того, "ошибочно" призвали на войну около 300 жителей Якутии. Российские СМИ сообщают, что там только за последние три дня за психологической поддержкой обратились 63 призывника. 

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.
  • Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
  • 29 сентября в украинском Генштабе сообщили, что в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.

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Темы: Росcиямобилизация
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