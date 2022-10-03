В Хабаровском крае "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей

В Хабаровском крае России "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей, еще на 300 человек "ошиблись" в Якутии.

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: По словам губернатора Хабаровского края, в рамках "частичной" мобилизации в военкоматы прибыло несколько тысяч человек, из которых около половины не соответствовали критериям для военной службы. Чиновник утверждает, что их вернули домой.

Кроме того, "ошибочно" призвали на войну около 300 жителей Якутии. Российские СМИ сообщают, что там только за последние три дня за психологической поддержкой обратились 63 призывника.

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