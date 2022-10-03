В Хабаровском крае "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей

В Хабаровском крае России "ошибочно" мобилизовали вдвое больше людей, еще на 300 человек "ошиблись" в Якутии.

Источник: ТАСС, РИА Новости

Детали: По словам губернатора Хабаровского края, в рамках "частичной" мобилизации в военкоматы прибыло несколько тысяч человек, из которых около половины не соответствовали критериям для военной службы. Чиновник утверждает, что их вернули домой.

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Кроме того, "ошибочно" призвали на войну около 300 жителей Якутии. Российские СМИ сообщают, что там только за последние три дня за психологической поддержкой обратились 63 призывника.

Предыстория:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.

Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.

29 сентября в украинском Генштабе сообщили, что в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.