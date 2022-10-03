Донетчина: в Часовом Яру один человек остается под завалами общежития

В ночь на 3 октября российские оккупанты обстреливали территории громад Донетчины вдоль линии фронта от Авдеевки до Северска, а также нанесли удар по относительному тылу.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "На Донецком направлении россияне стреляли по Авдеевской и Очеретинской ах. В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской громаде - ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, без пострадавших.

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На Горловском направлении больше всего пострадала Часовоярская громада - россияне попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яру, по меньшей мере 1 человек находится под завалами".

Детали: По словам Кириленко, в Часовом Яру продолжается спасательная операция.

Также громко было в Отрадовке и на станции Майорск Светлодарской громады.

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На Лисичанском направлении происходили постоянные обстрелы Северска и Серебрянки. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется.

Также на рассвете россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - попали в здание предприятия, без пострадавших.