Пророссийский Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской

Пророссийский политик Милорад Додик, который поддержал войну Путина в Украине, лидирует на выборах президента Республики Сербской, государственного образования в составе Боснии и Герцеговины.

Об этом свидетельствует результат подсчета 82% голосов избирателей, обнародованный ЦИК, сообщает "Европейская правда".

Милорад Додик, который стремится к выходу Республики Сербской из состава БиГ, получил 48,8% голосов избирателей, а его оппонентка Елена Тривич - 42,6%. Разница между поддержкой кандидатов составляет около 30 тысяч голосов избирателей.

Реклама:

Додик - открытый сторонник президента России Владимира Путина и накануне выборов летал в Москву для встречи с ним.

Он, в частности, обещал "уважать" результаты псевдореферендумов Путина в Украине.

Додик также поддержал войну России против Украины и пропаганду РФ о ней.

ВИДЕО ДНЯ

Выборы в Боснии проходят на фоне худшего политического кризиса в стране со времени окончания войны в 1990-х годах, вызванного сепаратистской политикой руководства Республики Сербской и угрозами блокады со стороны боснийских хорватов.

Соратница Додика Желька Цвиянович по итогам выборов будет представлять боснийских сербов в президиуме БиГ, коллективном органе власти, аналогичном посту главы государства в Боснии.

Читайте подробнее в статье: Босния на разрыв: почему политический кризис дошел до уровня, угрожающего даже существованию государства.