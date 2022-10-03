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В ОК "Юг" объяснили слухи о химическом оружии: россияне хотели феерическое видео

Елена РощинаПонедельник, 3 октября 2022, 14:05
В ОК Юг объяснили слухи о химическом оружии: россияне хотели феерическое видео
Наталья Гуменюк, скриншот

Оперативное командование "Юг" считает, что оккупанты в конце сентября сбросили на украинские позиции контейнеры с неизвестным содержимым, чтобы снять пропагандистское видео.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального марафона в 10 утра 3 октября

Детали: Журналист отметил, что была информация, что оккупанты завезли бочки с неизвестным веществом и были предположения, что это химическое оружие.

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Прямая речь Гуменюк: "Они (россияне – ред.) уже сами разоблачили эту ситуацию и продемонстрировали, что это была попытка сделать феерическое пропагандистское видео о том, как они уничтожают Вооруженные Силы Украины на юге – одним выстрелом с большим дымом".

Этому предшествовало: 24 сентября оперативное командование "Юг" сообщало, что российские войска с использованием беспилотника сбросили на украинские боевые позиции контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновую гранату К-51. Однако боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний не было.

Темы: войнаХерсонская область
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