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Сторонник "русского мира" сливал данные об обороноспособности Одесской области

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 октября 2022, 14:22
Сторонник русского мира сливал данные об обороноспособности Одесской области
фото СБУ

Правоохранители разоблачили в Одессе сторонника "русского мира", который разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города и области.

Источник: прокуратура Одесской области, СБУ

Детали: По данным следствия, в течение августа-сентября 2022 года подозреваемый во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров посылал знакомому, который проживает на территории России, данные о перемещении, движении и расположении военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины в Одессе и области.

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В частности, он сообщал о расположении на въезде в Одессу со стороны Николаева военнослужащих, их укрепленных позиций, фортификационных сооружений, построенных ими для охраны и обороны территории Одесской области от вражеской армии.

Во время задержания у мужчины изъяли мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности.

Сообщается, что суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога.

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За инкриминируемое преступление законом предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы.

Темы: ОдессаСБУвойнапрокуратура
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