Разминировать Харьковщину саперам помогает "Бобер"
Понедельник, 3 октября 2022, 15:15
Разминировать деоккупированную территорию Харьковщины от взрывоопасных предметов саперам ГСЧС помогают роботизированные комплексы.
Источник: ГСЧС Харьковской области
Дословно: "Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования "Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Объединенного Американского Украинского Комитета помощи. Спасатели дали ему шутливое имя "Бобер"".
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Детали: Саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робот, будут их уничтожать.
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