Разминировать Харьковщину саперам помогает "Бобер"

Разминировать деоккупированную территорию Харьковщины от взрывоопасных предметов саперам ГСЧС помогают роботизированные комплексы.

Источник: ГСЧС Харьковской области

Дословно: "Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования "Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Объединенного Американского Украинского Комитета помощи. Спасатели дали ему шутливое имя "Бобер"".

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Детали: Саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робот, будут их уничтожать.