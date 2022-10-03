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Разминировать Харьковщину саперам помогает "Бобер"

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 октября 2022, 15:15
фото ГСЧС

Разминировать деоккупированную территорию Харьковщины от взрывоопасных предметов саперам ГСЧС помогают роботизированные комплексы.

Источник: ГСЧС Харьковской области

Дословно: "Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования "Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Объединенного Американского Украинского Комитета помощи. Спасатели дали ему шутливое имя "Бобер"".

Детали: Саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робот, будут их уничтожать.

 

Темы: разминированиеХарьковская область
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