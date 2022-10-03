Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разминировать Харьковщину саперам помогает "Бобер"

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 октября 2022, 15:15
Разминировать Харьковщину саперам помогает Бобер
фото ГСЧС

Разминировать деоккупированную территорию Харьковщины от взрывоопасных предметов саперам ГСЧС помогают роботизированные комплексы.

Источник: ГСЧС Харьковской области

Дословно: "Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования "Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Объединенного Американского Украинского Комитета помощи. Спасатели дали ему шутливое имя "Бобер"".

Реклама:

Детали: Саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя робот, будут их уничтожать.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разминированиеХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
разминирование
ВСУ используют тепловизоры для охоты на российские мины – СМИ
Болгария усилила патрулирование в море после взрыва мины возле Румынии
Зеленский: Украина должна разминировать свою территорию не за десятилетия, а за годы
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: