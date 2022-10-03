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Чехи за месяц собрали более 1 млн евро на модернизированный танк T-72 для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 15:33

В Чехии за сентябрь в рамках общественной инициативы собрали средства на закупку модернизированного танка T-72 для ВСУ, он скоро отправится в Украину. 

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Сбор средств начали в начале сентября в рамках инициативы "Подарок для Путина", поставив цель 30 млн чешских крон (около 1,2 млн евро). По словам организаторов, это первый прецедент, когда в рамках низовой инициативы в странах Европы собрали средства на танк. 

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На собранную сумму покупают модернизированный Т-72 - с обновленными гусеницами, динамической защитой и новыми системами наведения. Перед началом сбора организаторы консультировались с украинской стороной, а транспортировкой танка займется Минобороны Чехии.  

"Танк назвали "Томашем", в честь первого президента Чехословакии (Томаша Масарика - ред.)", - рассказал соорганизатор проекта Мартин Ондрачек. 

Следующим шагом кампании организаторы, после консультации с украинской стороной, выбрали закупку боеприпасов для танков, ракетных систем и гаубиц, которые есть на вооружении в ВСУ - поскольку это одна из самых острых потребностей украинской армии в условиях боев такой интенсивности. 

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Инициатива "Подарок для Путина" существует в Чехии с мая, ее основал предприниматель Далибор Дедек в сотрудничестве с Минобороны Чехии. Организаторы обеспечивают кампанию сбора средств, а Минобороны покупает на них разнообразную военную помощь для Украины у чешского оборонпрома, в соответствии с актуальными потребностями украинской армии. На спецсчет посольства Украины в Праге за это время чехи перечислили более 213 млн крон. 

Темы: Чехияоружиевойна
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