ЕС планирует обучить 15 тысяч украинских военных в рамках новой тренировочной миссии - СМИ

Европейский Союз планирует обучить до 15 тысяч украинских военнослужащих в рамках создаваемой новой тренировочной миссии.

Страны-члены ЕС договорились об этом на рабочем уровне, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам дипломатов, участвующих в переговорах, 3 тысячи украинских солдат должны пройти специальную подготовку, например, тактическую боевую подготовку для командиров или курсы для инженеров.

Планы миссии, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в конце августа, должны быть определены уже в середине октября. По словам дипломатов ЕС, тогда все может пойти очень быстро.

До сих пор отдельные страны ЕС обучали украинцев в рамках двусторонних проектов. Бундесвер в Германии обучал команды для систем вооружения, поставляемых Берлином, таких как Panzerhaubitze2000 или зенитная установка Gepard.

Если ЕС утвердит миссию, которой дадут несколько громоздкое название "Миссия военной помощи Европейского Союза" или сокращенно EUMAM, то деятельность отдельных государств будет объединена, что позволит улучшить координацию.

В кулуарах возникли некоторые разногласия относительно деталей планирования миссии. Польша предложила создать своего рода центральный тренировочный лагерь для украинцев вблизи границы с Украиной. По словам военных, поляки хотели обучать там целые боевые группы вплоть до батальона.

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Германия, между тем, не слишком высокого мнения о центральном тренировочном центре. В бундесвере говорят, что создание большого тренировочного лагеря только в Польше потребует много времени, и что такой лагерь должен быть тщательно защищен от возможного шпионажа со стороны российских спецслужб, а также от возможных нападений или диверсий. В качестве доказательства приводятся конкретные свидетельства того, что за обучением украинских солдат в Вильдфлексене наблюдала Россия с помощью беспилотников.

В итоге на рабочем уровне был найден компромисс. Предполагается, что поляки создадут нечто вроде небольшого штаба, на военном сленге называемого "штабом сил", и получат на это средства ЕС. Вместо центрального тренировочного лагеря в странах ЕС должны быть организованы отдельные курсы.

Германия уже планирует собственные учебные курсы в бундесвере. Например, армия могла бы обучать украинских командиров тактике в центре боевого моделирования, а саперы, медики и другие специалисты также должны проходить обучение в Германии.

Окончательные детали миссии EUMAM должны быть согласованы в Брюсселе на следующей неделе. Затем решение по проекту должно быть принято на следующем официальном заседании Совета ЕС 17 октября.

Как известно, в Британии с лета уже действует программа подготовки украинских военных, которая может обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия, Нидерланды и Новая Зеландия.