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В Румынии обыски в компании, связанной с "Газпромом", из-за подозрений в шпионаже

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 18:31

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии в понедельник проводят обыски по адресам сербской компании NIS Petrol, которую контролирует российский "Газпром".

Как передает "Европейская правда", об этом сообщают Radio România Actualităţi и Opinia Timisoarei со ссылкой на источники.

Обыски проводятся по пяти адресам NIS Petrol в городе Тимишоара и еще по трем - в Бухаресте, где расположен главный офис компании, а также в домах некоторых сотрудников "с целью сбора документов и других доказательств по делу".

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В сети уже выложили видео, где видно представителей румынских правоохранительных органов возле офиса NIS Petrol в Тимишоаре. Сербская компания пока не комментировала ситуацию.

По информации источников румынских СМИ, обыски связаны с незаконной передачей конфиденциальной информации о разведке нефтегазовых месторождений в уезде Тимиш с 2014 года. Ожидается, что восьмерых представителей NIS Petrol заберут для допроса в штаб-квартиру DIICOT.

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NIS Petrol - сербская нефтяная компания, которая работает в Юго-Восточной Европе и входит в российскую группу "Газпром нефть".

В 2014 году компания начала разведку нефти и газа на нескольких участках Тимишского уезда. Представители NIS Petrol тогда заявили, что проводят разведку без взрывчатых веществ, используя контролируемую вибрацию, производимую гидравлической системой.

Мэрия города Дудештий-Веки выдала компании сертификат на строительство первой нефтегазовой разведочной скважины, которая должна была быть расположена в радиусе километра от жилых домов. Но жители нескольких населенных пунктов помешали завершению строительства, устроив акции протеста против действий NIS Petrol.

Темы: ГазпромРумынияобыскишпионаж
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