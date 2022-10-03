ВСУ отбили атаки оккупантов возле 5 населенных пунктов - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Нью-Йорк, Зайцево, Невельское и Победа.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерийских систем различных типов:

на Северском направлении - в районе населенного пункта Большая Писаревка Сумской области;

на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Дружелюбовка, Двуречная, Раздоловка и Ямполь;

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на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Веселое;

на Авдеевском направлении - Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Угледар, Никольское, Временка, Гуляйполе, Гуляйпольское и Железнодорожное.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Так, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области, уничтожено до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага.

По имеющейся информации, российское военно-политическое руководство, с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого слаживания мобилизованного личного состава, приняло "интересное" решение. Потери подразделений, находящихся непосредственно на линии соприкосновения, пополняют за счет представителей так называемых "силовых структур", действующих на временно оккупированной территории Донецкой области. Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет возлагаться на подразделения федеральной службы безопасности российской федерации.

Авиация ВСУ нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, четырнадцати мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, семнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами и материально-техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также десять других важных объектов противника.