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Россия заработала минимум $530 млн на продаже краденого у Украины зерна - расследование

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 21:45

С помощью подставной компании и сокрытия геолокации судов Россия смогла похитить из Украины зерно на общую сумму не менее 530 миллионов долларов, что можно классифицировать как военное преступление.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании AP и PBS.

Расследование основывается на анализе спутниковых снимков, данных из судебных транспондеров, документов, постов в соцсетях, а также показаниях фермеров и представителей транспортных компаний.

Всего AP смогла установить причастность к краже украинского зерна более трех десятков судов, которые совершили более 50 рейсов по вывозу зерна с оккупированных Россией территорий Украины в Турцию, Сирию, Ливан и другие страны.

Один из примеров - маршрут судна "Лаодикея". 9 июля в Мелитополе в тяжеловозы было загружено зерно, которое прибыло в порт Феодосии в Крыму. Там его перегрузили на "Лаодикею", после чего с выключенным транспондером повезли в Ливию и Сирию.

Согласно документам, пунктом отправления "Лаодикеи" был российский Кавказ. Но тамошний порт слишком мелкий для такого большого судна, зато Феодосия (где оно было замечено на спутниковых снимках) как раз подходит.

"Лаодикея" - одно из трех судов, которыми владеет сирийская государственная компания Syriamar Shipping, с 2015 года находящаяся под санкциями США. Эти суда совершили минимум 10 рейсов с оккупированного побережья Украины в Сирию, Ливию и Турцию.

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Кроме сирийской компании, к похищению зерна из Украины причастна российская государственная "Объединенная судостроительная корпорация", которая снабжает военно-морской флот РФ кораблями и подводными лодками. Через дочернюю компанию Crane Marine Contractor она приобрела три судна, совершивших не менее 17 рейсов от оккупированной Украины в Турцию и Сирию.

Так, судно "Михаил Ненашев" отправилось из Севастополя с выключенным транспондером и 25 июня прибыло в турецкий порт Дертиол и разгрузило зерно. Причал, куда прибыло судно, принадлежит турецкой компании, которой владеет приближенный к Путину российский олигарх Виктор Рашников. По документам "Михаил Ненашев", как и "Лаодикея", загрузился зерном в Кавказе.

Судно
Судно "Михаил Ненашев" в Стамбуле
ФОТО: АР

В отдельных случаях спутниковые снимки фиксировали, как российские корабли перегружали зерно на другие прямо в море - у берега оккупированного Россией Крыма. Такое происходит довольно редко и, как правило, свидетельствует о стремлении скрыть происхождение груза.

Согласно расследованию AP и PBS, вероятно, покупателем краденого украинского зерна могла быть Турция. Уже упомянутые "Лаодикея" и "Михаил Ненашев" иногда прибывали в порты с элеваторами, которыми владеет государственная структура - Зерновой совет Турции.

В июне турецкие власти утверждали, что серьезно относятся к сообщениям о прибытии в страну похищенного украинского зерна, но не нашли доказательств, подтверждающих это. Но только на прошлой неделе АР зафиксировало судно "Матрос Кошка", которое по документам должно было бы загружаться на Кавказе, но фактически делало это в порту Севастополя.

Темы: Росcиязернооккупациявойна
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