Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский присвоил 5 защитникам Мариуполя и "Азовстали" звание Героев Украины

Станислав ПогориловПонедельник, 3 октября 2022, 22:06
Зеленский присвоил 5 защитникам Мариуполя и Азовстали звание Героев Украины
Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым защитникам Мариуполя и "Азовстали", военнослужащие получили ордена "Золотая Звезда" в Турции, где они сейчас находятся.

Источник: пресс-служба ОПУ

Детали: Президент отметил командира полка Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

Реклама:

Владимир Зеленский по видеосвязи поздравил военнослужащих и поблагодарил их за выполнение важного боевого задания по обороне Мариуполя.

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольАзоввойнанаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: