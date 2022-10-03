Зеленский присвоил 5 защитникам Мариуполя и "Азовстали" звание Героев Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пятерым защитникам Мариуполя и "Азовстали", военнослужащие получили ордена "Золотая Звезда" в Турции, где они сейчас находятся.

Источник: пресс-служба ОПУ

Детали: Президент отметил командира полка Национальной гвардии "Азов" Дениса Прокопенко (позывной Редис), его заместителя Святослава Паламаря, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского (позывной Волына), старшего офицера "Азова" Олега Хоменко и командира 12-й бригады НГУ Дениса Шлегу.

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Владимир Зеленский по видеосвязи поздравил военнослужащих и поблагодарил их за выполнение важного боевого задания по обороне Мариуполя.

Предыстория:

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.

Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.

России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.