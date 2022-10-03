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Премьер Франции: Наша цель - сделать цену войны невыносимой для России

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 22:30

Премьер-министр Франции Элизабет Борн во время дебатов в Национальной ассамблее в понедельник защищала введение санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину стремлением увеличить цену войны для Москвы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Наша цель с самого начала была одна: сделать цену войны невыносимой для России, нанести сильный удар по ее экономике, не дать ей возможности финансировать свое наступление", - отметила глава правительства Франции в своем обращении к депутатам.

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"Именно Россия развязала эту войну. Именно Россия подталкивает нас к действиям. Санкции будут продолжаться до тех пор, пока Путин будет продолжать раскручивать спираль конфликта и конфронтации", - добавила она.

По словам Элизабет Борн, отказ от санкций против России означал бы "отказ от Украины", "отказ от наших ценностей" и "подчинение России".

"И эти санкции, вопреки тем, кто маскирует свое восхищение российским империализмом якобы патриотизмом, - они работают. Российская экономика значительно сократилась, падение ВВП за этот год составило 6%. Российская инфляция взорвалась. А Россия потеряла доступ к высокотехнологичным материалам", - подчеркнула премьер Франции.

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Она призвала французских депутатов не вестись на российскую пропаганду, которая утверждает, что Москва прекрасно чувствует себя из-за высоких цен на энергоносители.

Ранее Элизабет Борн анонсировала проведение в Париже конференции по восстановлению Украины, а также финансовую помощь с конца ноября для французских домохозяйств, которые приютили у себя беженцев из Украины.

Темы: ФранцияУкраинавойнаРосcия
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