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СМИ узнали о выплатах Радой депутатам-беглецам Ковалеву и Козаку

Станислав ПогориловПонедельник, 3 октября 2022, 23:27
СМИ узнали о выплатах Радой депутатам-беглецам Ковалеву и Козаку
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Депутаты-беглецы Алексей Ковалев и Тарас Козак до сих пор могли получать выплаты от Верховной Рады, говорится в расследовании Bihus.Info.

Источник: Bihus.Info

Детали: С помощью государственного портала "Едата" журналисты узнали, что с февраля Ковалеву выплатили более 200 тыс. грн: 170 тыс. грн в качестве зарплаты и средств на осуществление депутатских полномочий, 30 тыс. грн в качестве компенсации за проезд по территории Украины и еще почти 20 тыс. грн. компенсации за аренду жилья.

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Козак также получал выплаты после начала полномасшабного вторжения - нардепу-беглецу заплатили более 40 тыс. грн заработной платы.

В ответ на запрос журналисты получили от аппарата ВРУ два кардинально разных ответа.

Так, в первом ответе говорилось о том, что бывший слуга народа Ковалев получал зарплату, выплаты за выполнение депутатских полномочий, компенсации за проезд и лечение до мая.

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Во втором ответе уже говорилось о том, что последние начисления и выплаты Ковалеву осуществлялись в феврале.

При этом, в обоих ответах говорилось о том, что нардеп от ныне запрещенной ОПЗЖ Тарас Козак с февраля не получал вообще никаких выплат. По телефону в аппарате ВРУ объяснили, что просто устранили неточности и достоверной является информация из второго ответа.

"Есть подозрение, что в парламенте пытались скрыть информацию о том, что эти нардепы получали деньги после начала полномасштабного вторжения россиян", - говорится в расследовании.

Темы: Верховная РадавойнаУкраина
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