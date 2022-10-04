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Президент Литвы - Маску: Когда кто-то ворует колеса вашей Tesla, это не делает его владельцем

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 07:53

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией.

Об этом Науседа написал в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Уважаемый Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что вместе проголосовали за это. Просто говорю", - отметил президент Литвы.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск выложил в Twitter опрос, в котором предложил для "мира между Украиной и Россией" признать российскую аннексию Крыма и провести на оккупированных территориях выборы "под наблюдением ООН".

Через некоторое время Маск изложил новый опрос, где предложил определить на повторном референдуме принадлежность не только аннексированного Крыма, но и Донбасса.

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Твиты американского изобретателя вызвали волну критики, в том числе и со стороны представителей украинской власти.

Темы: МаскУкраинаКрымЛитва
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