Оккупанты на Луганщине выискивают мужчин дронами – Гайдай

В Хрустальном на оккупированной части Луганской области захватчики ищут мужчин призывного возраста дронами, а в Северодонецке, Лисичанске и Попасной до сих пор не начали восстанавливать инфраструктуру.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В Северодонецке, Лисичанске и Попасной оперативная обстановка не позволяет начать восстановление инфраструктуры, однако позволила провести псевдореферендум.

Многое обещали местным жителям россияне, когда захватили вышеназванные города. Вспомним хотя бы восстановление централизованного газоснабжения в течение недели.

Впрочем, прошло уже больше трех месяцев, а в этих населенных пунктах даже к 1 сентября не подготовились. В частности, в Северодонецке еще не работает ни одна школа.

Конечно, и 15 октября отопительный сезон никто не начнет".

Детали: Гайдай отметил, что россияне обещают начать восстановление Северодонецка, Лисичанска и Попасной, "как только будет позволять оперативная обстановка".

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Однако, отмечает он, "та же оперативная обстановка не мешала в течение этих месяцев организовывать кучу массовых мероприятий, а главное – провести так называемый "референдум".

"Голосовать на протяжении почти недели 98% жителей ситуация на фронте не мешала – заменить лишний участок водо- или газопровода в течение трех месяцев безопасной возможности не было. Как там у них говорят: "Оснований для паники нет", - сыронизировал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что оккупанты пытаются "мобилизовать" даже студентов очной формы обучения.

Прямая речь: "Дело дошло до студентов очной формы, которые надеялись на отсрочку на несколько лет, однако "Родина решила иначе". Как решила она и то, что мужчины для принудительной мобилизации нужно искать более тщательно. Самыми сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где запустили по улицам города дроны".