Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты на Луганщине выискивают мужчин дронами – Гайдай

Елена РощинаВторник, 4 октября 2022, 08:23

В Хрустальном на оккупированной части Луганской области захватчики ищут мужчин призывного возраста дронами, а в Северодонецке, Лисичанске и Попасной до сих пор не начали восстанавливать инфраструктуру.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В Северодонецке, Лисичанске и Попасной оперативная обстановка не позволяет начать восстановление инфраструктуры, однако позволила провести псевдореферендум.

Реклама:

Многое обещали местным жителям россияне, когда захватили вышеназванные города. Вспомним хотя бы восстановление централизованного газоснабжения в течение недели.

Впрочем, прошло уже больше трех месяцев, а в этих населенных пунктах даже к 1 сентября не подготовились. В частности, в Северодонецке еще не работает ни одна школа.

Конечно, и 15 октября отопительный сезон никто не начнет".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Гайдай отметил, что россияне обещают начать восстановление Северодонецка, Лисичанска и Попасной, "как только будет позволять оперативная обстановка".

Однако, отмечает он, "та же оперативная обстановка не мешала в течение этих месяцев организовывать кучу массовых мероприятий, а главное – провести так называемый "референдум".

"Голосовать на протяжении почти недели 98% жителей ситуация на фронте не мешала – заменить лишний участок водо- или газопровода в течение трех месяцев безопасной возможности не было. Как там у них говорят: "Оснований для паники нет", - сыронизировал Гайдай.

Глава ОВА добавил, что оккупанты пытаются "мобилизовать" даже студентов очной формы обучения.

Прямая речь: "Дело дошло до студентов очной формы, которые надеялись на отсрочку на несколько лет, однако "Родина решила иначе". Как решила она и то, что мужчины для принудительной мобилизации нужно искать более тщательно. Самыми сообразительными оказались военкомы в Хрустальном, где запустили по улицам города дроны".

Темы: Луганская областьвойнамобилизацияреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Луганская область
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: