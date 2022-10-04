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У России проблемы не только с мобилизацией, но и с призывом – британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 09:21
У России проблемы не только с мобилизацией, но и с призывом – британская разведка
Призыв в России, иллюстративное фото из Lenta.ru

Британская разведка заявила о значительных проблемах России с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Ведомство напоминает, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва, целью которого является подготовка 120 000 призывников. Эти призывники по закону не могут быть направлены за пределы России.

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Это отдельно от тех лиц, которые мобилизуются в рамках приказа о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года.

Как отмечают в Минобороны Британии, призывной цикл начнется 1 ноября 2022 года, на месяц позже, чем обычно.

"Позднее начало цикла свидетельствует о растущем давлении на способность России подготовить и оснастить большое количество новых призывников", - отмечает британская разведка.

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"Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава являются значительными. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать подрывать эти усилия", - говорится в обзоре.

Ранее британская разведка спрогнозировала еще худшее медобеспечение военных РФ с массовой мобилизацией.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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