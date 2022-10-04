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Власти России готовятся подавлять протесты против мобилизации - ГУР

Роман ПетренкоВторник, 4 октября 2022, 11:53
фото: коммерсант

В Российской Федерации готовят правоохранителей к подавлению будущих протестов против мобилизации, сообщает Главное управление разведки.

Источник: ГУР

Детали: По данным украинской разведки, чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения".

Также ГУР сообщает, что мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег.

Например, в рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек.

Впрочем, до 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных. Было сообщено, что до 1 октября прибудут еще 2000 мобилизованных.

Для всех нет спальных мест, туалетов, воины болеют, но им не оказывается помощь.

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Комиссары уже жалуются на "значительные сложности при проведении мобилизации". По его словам, "люди отключают домофоны и не открывают двери". В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 - 10.

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации. Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.
  • В 24 сентября в российских городах проходили акции против войны в Украине и принудительной мобилизации россиян, были задержаны сотни людей.

Темы: мобилизацияРосcиявойна
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