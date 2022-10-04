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Минобороны Люксембурга: Украина может и должна победить в войне

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 13:15

Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш верит в победу Украины над российским агрессором.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности

По его словам, с созданием Европейского Союза в Люксембурге считали, что войны в Европе прекратятся, поэтому развязанная Москвой война против Украины стала для его страны шоком.

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"В Люксембурге были шокированы тем, что делают Путин и Россия сегодня в Украине, развязав агрессию против суверенного государства в центре Европы", - сказал Бауш.

Он отметил, что Люксембург не мог оставаться в стороне и сразу решил оказывать Украине помощь для борьбы с агрессором.

"Это первый случай в истории, когда моя страна потратила деньги на военную помощь европейскому государству", - отметил Бауш.

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По его словам, с марта и по сегодняшний день Люксембург, "маленькая страна", предоставила Украине военной помощи и летального оружия на сумму более 72 миллионов евро.

"Потому что мы верим, что Украина может и должна победить в этой войне", - сказал Бауш, добавив, что "агрессия Путина и его попытки аннексии территорий другого европейского государства сегодня недопустимы и никогда не должны иметь место в современной Европе".

Летом муниципалитет города Люксембург объявил, что новая улица N3 будет названа в честь столицы Украины города Киева "Киевский бульвар".

Темы: МинобороныЕвропавойна
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