Минобороны Люксембурга: Украина может и должна победить в войне

Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш верит в победу Украины над российским агрессором.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности

По его словам, с созданием Европейского Союза в Люксембурге считали, что войны в Европе прекратятся, поэтому развязанная Москвой война против Украины стала для его страны шоком.

Реклама:

"В Люксембурге были шокированы тем, что делают Путин и Россия сегодня в Украине, развязав агрессию против суверенного государства в центре Европы", - сказал Бауш.

Он отметил, что Люксембург не мог оставаться в стороне и сразу решил оказывать Украине помощь для борьбы с агрессором.

"Это первый случай в истории, когда моя страна потратила деньги на военную помощь европейскому государству", - отметил Бауш.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, с марта и по сегодняшний день Люксембург, "маленькая страна", предоставила Украине военной помощи и летального оружия на сумму более 72 миллионов евро.

"Потому что мы верим, что Украина может и должна победить в этой войне", - сказал Бауш, добавив, что "агрессия Путина и его попытки аннексии территорий другого европейского государства сегодня недопустимы и никогда не должны иметь место в современной Европе".

Летом муниципалитет города Люксембург объявил, что новая улица N3 будет названа в честь столицы Украины города Киева "Киевский бульвар".