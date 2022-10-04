СНБО об активизации "ядерных" новостей: Информационный терроризм от России

Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны отмечает, что Россия и в дальнейшем будет усиливать ядерный шантаж, поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций с ее стороны.

Источник: ЦПД СНБО

Дословно: "В последние дни иностранные медиа распространяют информацию из тайных источников, что Кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие.

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Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства.

Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины - очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях кремля".

Напомним:

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