СНБО об активизации "ядерных" новостей: Информационный терроризм от России

Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны отмечает, что Россия и в дальнейшем будет усиливать ядерный шантаж, поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций с ее стороны.

Источник: ЦПД СНБО

Дословно: "В последние дни иностранные медиа распространяют информацию из тайных источников, что Кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие.

Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства.

Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины - очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях кремля".

Напомним:

Разведка НАТО предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.

Однако Центр противодействия дезинформации при СНБОУ предупредил, что информация о подлодке "Белгород" может сыграть на руку российской пропаганде, а на сайте НАТО она не обнародована. ЦПД подчеркнул, что "необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм РФ".

СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд".