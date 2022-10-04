СНБО об активизации "ядерных" новостей: Информационный терроризм от России
Вторник, 4 октября 2022, 14:53
Центр противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны отмечает, что Россия и в дальнейшем будет усиливать ядерный шантаж, поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций с ее стороны.
Источник: ЦПД СНБО
Дословно: "В последние дни иностранные медиа распространяют информацию из тайных источников, что Кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие.
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Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства.
Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины - очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях кремля".
Напомним:
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- Разведка НАТО предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон", оснащенной ядерным зарядом.
- Однако Центр противодействия дезинформации при СНБОУ предупредил, что информация о подлодке "Белгород" может сыграть на руку российской пропаганде, а на сайте НАТО она не обнародована. ЦПД подчеркнул, что "необоснованные заявления со стороны медиа лишь усиливают информационный терроризм РФ".
- СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины – для этого он направил в направлении линии фронта так называемый "ядерный поезд".