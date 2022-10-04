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Глава МИД Германии в Варшаве отклонила требования Польши о репарациях

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 15:38

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла требование Польши о выплате миллиардных репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве заявила, что вопрос о репарациях "закрыт" для Германии.

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Тем самым она подтвердила официальную позицию Германии, действовавшую на протяжении многих лет, которая заключалась в отсутствии правовых оснований для требований репараций со стороны Польши.

3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. 

В документе сказано, что стороны должны принять меры для "постоянного урегулирования последствий агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах".

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Напомним, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.

Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем требовать эту сумму у Германии.

Глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что "борьба за репарации будет длиться долго, но мы будем ее проводить со всей последовательностью в глобальном масштабе".

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