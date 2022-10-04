Big bada boom: нацгвардейцы эффектно уничтожили склад боеприпасов врага
Вторник, 4 октября 2022, 16:46
Национальная гвардия обнародовала видео уничтожения российского склада боеприпасов в Харьковской области.
Источник: пресс-служба Нацгвардии
Дословно: "Большой БУМ: воины 5-й Слобожанской бригады НГУ эффектно уничтожили рашистский склад боеприпасов на Харьковщине".
Детали: Событие, очевидно, произошло в рамках контрнаступления ВСУ, дата не указывается.
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