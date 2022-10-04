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Big bada boom: нацгвардейцы эффектно уничтожили склад боеприпасов врага

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 16:46
Big bada boom: нацгвардейцы эффектно уничтожили склад боеприпасов врага
скриншот

Национальная гвардия обнародовала видео уничтожения российского склада боеприпасов в Харьковской области.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "Большой БУМ: воины 5-й Слобожанской бригады НГУ эффектно уничтожили рашистский склад боеприпасов на Харьковщине".

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Детали: Событие, очевидно, произошло в рамках контрнаступления ВСУ, дата не указывается.

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Темы: НацгвардиявойнаХарьковская область
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