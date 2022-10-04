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Лукашенко поручил Совбезу усилить военную пропаганду среди населения

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 18:02
Александр Лукашенко, Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко поставил перед своим Советом безопасности задачу "проинформировать население" о военно-политической обстановке в стране и вокруг нее.

Источник: госсекретарь Совбеза Беларуси Александр м на провластном телеграм-канале "Первый"

Детали: Вольфович утверждает, что сейчас со стороны стран-соседей исходят угрозы национальной безопасности Беларуси, кроме того, в стране возникла сложная военно-политическая обстановка из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

Прямая речь: "Президентом поставлена задача вот эту обстановку, которая сегодня складывается, довести до широкой общественности. Народ Беларуси должен понимать, что сегодня происходит и почему такие меры предпринимаются, какие угрозы исходят".

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Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнапропаганда
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