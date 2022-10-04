Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко поручил Совбезу усилить военную пропаганду среди населения

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 18:02
Лукашенко поручил Совбезу усилить военную пропаганду среди населения
Александр Лукашенко, Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко поставил перед своим Советом безопасности задачу "проинформировать население" о военно-политической обстановке в стране и вокруг нее.

Источник: госсекретарь Совбеза Беларуси Александр м на провластном телеграм-канале "Первый"

Детали: Вольфович утверждает, что сейчас со стороны стран-соседей исходят угрозы национальной безопасности Беларуси, кроме того, в стране возникла сложная военно-политическая обстановка из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

Реклама:

Прямая речь: "Президентом поставлена задача вот эту обстановку, которая сегодня складывается, довести до широкой общественности. Народ Беларуси должен понимать, что сегодня происходит и почему такие меры предпринимаются, какие угрозы исходят".

Слушайте также эпзиод подкаста "(не)Безпечна країна" с американским генералом Уесли Кларком: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple Podcasts, Google Podcasts, SpotifySoundcloud, інші платформи

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоБеларусьвойнапропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: