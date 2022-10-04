Дания заметила подозрительную активность беспилотников возле газового месторождения в Северном море

У газонефтеносной области Halfdan B в Северном море, что у берегов Дании, в последние дни впервые были замечены неопознанные беспилотники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский телеканал TV2.

"Национальная полиция может подтвердить, что в течение выходных мы получили сообщение о присутствии дронов в Северном море", - сообщили правоохранители во вторник, отказавшись уточнять подробности.

Как отмечает Reuters, беспилотники также замечали возле газоносной области Roar, которая расположена недалеко от крупнейшего месторождения природного газа Дании - Tyra.

Кроме Дании, Норвегия также в последние дни фиксировала пролеты беспилотников возле своей газо- и нефтедобывающей инфраструктуры. Страна развернула систему, которая будет фиксировать присутствие неопознанных дронов.

Об активности беспилотников стало известно после того, как на прошлой неделе в Балтийском море произошел прорыв российских трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

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Ранее сообщалось, что шведский прокурор, ответственный за расследование утечек из трубопроводов в Балтийском море, приказал закрыть этот район, поскольку он проводит предварительное расследование "подозрения в грубом саботаже".