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В Литве задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 18:38

В Литве задержали своего гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси.

Как сообщает LRT, эту информацию уже подтвердили в прокуратуре и полиции, пишет "Европейская правда".

Задержанный - гражданин Литвы Мантас Даниэлиас. Сначала информацию опубликовал белорусский "Белсат", сообщая, что Даниэлиас инфильтрировался в белорусские организации, действующие в Литве, и передавал информацию об их деятельности белорусскому КГБ.  

"Мы можем подтвердить, что это лицо задержали, ему предъявляют обвинение в шпионаже. Сейчас подозреваемого взяли под арест на 2 месяца", - прокомментировали общественному вещателю в Генпрокуратуре. 

Информацию об аресте подтвердил также представитель полиции Рамунас Матонис, отметив, что пока не может раскрывать детали расследования. 

Досудебное расследование проводило Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности. 

По статье обвинения литовцу может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы. 

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Темы: ЛитваБеларусьшпионаж
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