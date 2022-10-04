В Литве задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси

В Литве задержали своего гражданина, подозреваемого в шпионаже в пользу Беларуси.

Как сообщает LRT, эту информацию уже подтвердили в прокуратуре и полиции, пишет "Европейская правда".

Задержанный - гражданин Литвы Мантас Даниэлиас. Сначала информацию опубликовал белорусский "Белсат", сообщая, что Даниэлиас инфильтрировался в белорусские организации, действующие в Литве, и передавал информацию об их деятельности белорусскому КГБ.

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"Мы можем подтвердить, что это лицо задержали, ему предъявляют обвинение в шпионаже. Сейчас подозреваемого взяли под арест на 2 месяца", - прокомментировали общественному вещателю в Генпрокуратуре.

Информацию об аресте подтвердил также представитель полиции Рамунас Матонис, отметив, что пока не может раскрывать детали расследования.

Досудебное расследование проводило Бюро криминальной полиции в сотрудничестве с Департаментом госбезопасности.

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По статье обвинения литовцу может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.