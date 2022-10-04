Пентагон раскрыл подробности нового пакета помощи Украине на $625 млн

Министерство обороны США уточнило, что именно входит в пакет военной помощи Украине размером 625 миллионов долларов, о выделении которого было объявлено во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кроме уже упомянутых четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасов к ним, в пакете содержатся 16 гаубиц калибра 155 мм и 75 тысяч артиллерийских снарядов к ним, 500 высокоточных 155-мм снарядов и 1000 боеприпасов этого же калибра для дистанционных противотанковых минных систем.

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Также в пакете военной помощи США - 16 гаубиц калибра 105 мм, 30 тысяч минометных мин калибра 120 мм, 200 панцирных транспортных средств MaxxPro, 200 тысяч патронов для стрелкового оружия, оборудование для установки заграждений, противопехотные боеприпасы "Клеймор" и полевое оборудование.

Как сообщалось, президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении Украине военной помощи в размере 625 миллионов долларов. Это первая военная помощь Вашингтона после объявленной Россией аннексии территории четырех областей.

В целом Соединенные Штаты предоставили более 16,8 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.

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