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Оккупанты ударили по Сумщине, 25 приходов - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 4 октября 2022, 21:36
Иллюстративное фото ГСЧС на Сумщине

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах оккупантами из САУ 3 общин региона.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "За отчетный период россияне дважды обстреливали территории Юнаковской, Хотинской и Белопольской общин. Всего 25 приходов с САУ".

Детали: Он уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.

Что предшествовало: 3 октября россияне обстреливали из артиллерии приграничные территории в Ахтырском районе Сумщины.

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Темы: Сумская областьвойнаУкраинаРосcия
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