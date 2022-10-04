Оккупанты ударили по Сумщине, 25 приходов - ОВА
Вторник, 4 октября 2022, 21:36
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах оккупантами из САУ 3 общин региона.
Источник: Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "За отчетный период россияне дважды обстреливали территории Юнаковской, Хотинской и Белопольской общин. Всего 25 приходов с САУ".
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Детали: Он уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.
Что предшествовало: 3 октября россияне обстреливали из артиллерии приграничные территории в Ахтырском районе Сумщины.