ЕС согласовал новые санкции против РФ, официальное решение может быть в среду - СМИ

Представители государств Европейского Союза во вторник достигли предварительной договоренности относительно нового пакета санкций против России из-за ее войны с Украиной, в том числе и ограничения цены на российскую нефть.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на семерых европейских дипломатов, а также корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

И Politico, и Джозвяк утверждают, что официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду. В него входит и ограничение цен на российскую нефть, против чего ранее выступали Греция, Кипр и Мальта.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят, в частности, запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

Также в проекте восьмого пакета санкций, которые подготовила Европейская комиссия, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

В ЕС рассчитывали, что договоренность о новом пакете санкций против России или по крайней мере основная часть пакета, появится до заседания Европейского совета, которое состоится в конце этой недели.