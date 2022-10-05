Оккупанты ударили по промышленному и инфраструктурному объектам Харькова - мэр
Среда, 5 октября 2022, 00:20
Оккупанты около полуночи нанесли очередной удар по 2 районам Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Источник: Терехов в Telegram
Прямая речь Терехова: "Обстрел двух районов Харькова - Холодногорского и Новобаварского".
Детали: По его словам, под удар попали промышленный и инфраструктурный объекты.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Что предшествовало: Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. Погиб врач-анестезиолог, ранена медсестра.