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Оккупанты ударили по промышленному и инфраструктурному объектам Харькова - мэр

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 00:20
Иллюстративное фото ГСЧС на Харьковщине

Оккупанты около полуночи нанесли очередной удар по 2 районам Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Обстрел двух районов Харькова - Холодногорского и Новобаварского".

Детали: По его словам, под удар попали промышленный и инфраструктурный объекты.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Что предшествовало: Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. Погиб врач-анестезиолог, ранена медсестра.

Темы: ХарьковвойнаУкраинаРосcия
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