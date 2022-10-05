Оккупанты ударили по промышленному и инфраструктурному объектам Харькова - мэр

Оккупанты около полуночи нанесли очередной удар по 2 районам Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Источник: Терехов в Telegram

Прямая речь Терехова: "Обстрел двух районов Харькова - Холодногорского и Новобаварского".

Детали: По его словам, под удар попали промышленный и инфраструктурный объекты.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Что предшествовало: Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. Погиб врач-анестезиолог, ранена медсестра.