СМИ: Китай и Россия против публичного обсуждения в ООН запуска ракеты Северной Кореей
Китай и Россия выступают против публичного обсуждения в Совете безопасности ООН запуска ракеты Северной Кореей, пролетевшей над Японией.
Источник: дипломатические источники Reuters
Детали: Британия, Франция, Албания, Норвегия и Ирландия присоединились к Соединенным Штатам в требовании в среду провести заседание.
Однако Китай и Россия заявили коллегам по Совету, что они против проведения открытого заседания, утверждая, что реакция Совета должна способствовать смягчению ситуации на Корейском полуострове.
Не сразу стало понятно, будет ли Совбез заседать в среду публично или за закрытыми дверями. По словам дипломатов, любые значимые действия совета маловероятны.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил запуск ракеты Северной Кореей над Японией как "безрассудный акт" и нарушение резолюций Совета Безопасности.
Что предшествовало: Накануне Северная Корея, обладающая ядерным оружием, провела испытательный запуск баллистической ракеты, которая впервые за пять лет пролетела над Японией.
Напомним:
- В течение многих лет Северной Корее было запрещено проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет Совбезом, который с годами ужесточал санкции против Пхеньяна, чтобы прекратить финансирование этих программ.
- Китай и Россия, которые имеют право вето, предложили ослабить санкции ООН в отношении Северной Кореи в гуманитарных целях и для того, чтобы вернуть Пхеньян к международным переговорам, направленным на убеждение в необходимости денуклеаризации.