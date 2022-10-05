СМИ: Маск снова готов приобрести Twitter

Миллиардер Илон Маск готов завершить покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.

Источник: источник Reuters, Илон Маск в Twitter

Детали: Возобновление предложения произошло перед противостоянием между Маском и Twitter в суде штата Делавэр 17 октября. Маск направил Twitter письмо, в котором говорится о том, что он намерен продлить соглашение на первоначальных условиях, если судья приостановит разбирательство. Источник, знакомый с командой Twitter, сообщил Reuters, что на заседании суда во вторник судья попросил обе стороны отчитаться вечером.

Непонятно, почему Маск решил отказаться от борьбы. В Twitter он написал, что "покупка Twitter - это ускорение для создания X, приложения для всего на свете".

Представитель компании сообщил Reuters, что Twitter получил письмо Маска и был намерен заключить сделку по первоначальной цене. Неизвестно, принял ли Twitter предложение Маска.

Напомним:

В апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров. Впоследствии он решил расторгнуть сделку на покупку. Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая помогла бы Маску и его команде установить истинное количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети. Маск заявил, что может возобновить сделку по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить его завершить сделку. Суд в Делавэре (США) решил провести ускоренное рассмотрение дела.