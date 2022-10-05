Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Маск снова готов приобрести Twitter

Анастасия КалатурСреда, 5 октября 2022, 04:00
ФОТО: GETTY

Миллиардер Илон Маск готов завершить покупку Twitter за 44 миллиарда долларов.

Источник: источник Reuters, Илон Маск в Twitter

Детали: Возобновление предложения произошло перед противостоянием между Маском и Twitter в суде штата Делавэр 17 октября. Маск направил Twitter письмо, в котором говорится о том, что он намерен продлить соглашение на первоначальных условиях, если судья приостановит разбирательство. Источник, знакомый с командой Twitter, сообщил Reuters, что на заседании суда во вторник судья попросил обе стороны отчитаться вечером.

Непонятно, почему Маск решил отказаться от борьбы. В Twitter он написал, что "покупка Twitter - это ускорение для создания X, приложения для всего на свете".

Представитель компании сообщил Reuters, что Twitter получил письмо Маска и был намерен заключить сделку по первоначальной цене. Неизвестно, принял ли Twitter предложение Маска.

Напомним:

  • В апреле стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров. Впоследствии он решил расторгнуть сделку на покупку. Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая помогла бы Маску и его команде установить истинное количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети. Маск заявил, что может возобновить сделку по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.
  • Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить его завершить сделку. Суд в Делавэре (США) решил провести ускоренное рассмотрение дела.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Масксоцсети
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Нардепу Кузьмину объявили подозрение в госизмене

фото, обновлено от 14.22Полиция задержала убийцу патрульной в Черновцах: он умер

Все новости...
Маск
Президент Литвы - Маску: Когда кто-то ворует колеса вашей Tesla, это не делает его владельцем
Медведев прокомментировал твиты Маска: "Молодец"
Зеленский отреагировал на "русский Крым" Маска с юмором
Последние новости
20:34
ЗАЭС подключена только к одной линии питания, что очень "ненадежно" - Гросси
20:22
фотоВСУ спасли медведя возле деоккупированного Лимана
20:14
В освобожденном Лимане нашли массовое захоронение гражданских
20:09
Россия заявила, что готова поставлять газ по уцелевшей нитке "Северного потока-2"
19:57
Чехия передаст Украине тяжелую технику - министр обороны
19:44
фотоНа деоккупированной Харьковщине нашли тела, замученные спецназом РФ
19:32
БЭБ предупредило незаконное возмещение НДС на 1,3 миллиарда
19:30
Стало известно имя лауреата Премии имени Василия Стуса 2022 года
19:18
Что делать, если во время ядерного взрыва ребенок в садике или школе? Инструкция для родителей
19:14
Байден отреагировал на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти: что будут делать США
Все новости...