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Сийярто заявил, что Венгрия "прожала" свои требования в новый пакет санкций ЕС

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 09:11

Венгрия добилась того, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях – к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций ЕС против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

Во вторник вопрос нового санкционного пакета обсуждали послы ЕС в Брюсселе.

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"Мы упорно вели переговоры и достигли того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводную транспортировку сырой нефти (так мы покупаем сырую нефть, которая нужна для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации не распространяется на морскую транспортировку, которая его заменяет", – написал глава МИД Венгрии в Facebook.

Сийярто добавил, что Будапешту "удалось вывести атомную энергетику из под санкций, поэтому эти санкции не распространяются и на строительство новой АЭС "Пакш".

Так же, по его словам, ни одно учреждение, имеющее важное значение для сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, не попало в список санкций.

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"Таким образом, неоднократно предотвращали санкционные меры, которые угрожают безопасности венгерского энергоснабжения и наносят ущерб венгерскому народу. Мы и дальше будем так же отстаивать национальные интересы Венгрии", - заявил Петер Сийярто.

Как сообщалось, представители государств Европейского Союза во вторник достигли предварительной договоренности по поводу нового пакета санкций против России из-за ее войны с Украиной, в том числе и ограничения цены на российскую нефть.

Ожидается, что официальное решение о восьмом пакете санкций против России будет принято уже в среду.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят, в частности, запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

Темы: ВенгриясанкцииЕСРосcия
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