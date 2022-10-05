Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Россия погубила в войне 61 тысячу своих военных, лишилась еще 4 вертолетов – Генштаб

Елена РощинаСреда, 5 октября 2022, 09:25

Потери России в войне против Украины достигли 61 тысячи военнослужащих, за минувшие сутки уничтожено около двух сотен захватчиков, а также 4 вертолета, 4 беспилотника, 11 танков.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери, по данным Генштаба ВСУ, противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 5 октября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 61 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2 435 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5 038 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 1 414 (+7) ед,
  • РСЗО – 341 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 232 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 841 (+18) ед,
  • специальная техника – 132 (+1).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcияУкраинаГенштаб
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
война
Воздушные силы рассказали об уничтоженных накануне российских вертолетах
Более десятка вражеских дронов атаковали Украину в ночь на 5 октября - Воздушные силы
"Мариуполь – это не только "Азовсталь". История морпиха Глеба Стрижка
Последние новости
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
22:43
фотоГермания передала Украине еще две ремонтно-эвакуационные машины
22:35
Россияне назначили ответственного за аннексированные области Украины
22:32
Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА
22:15
Три тысячи коллаборационистов, олигархов и компаний: чьи имена попали под санкции СНБО
21:55
Осеннее наступление: Резников на карте показал продвижение ВСУ вперед
Все новости...