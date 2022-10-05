Россия погубила в войне 61 тысячу своих военных, лишилась еще 4 вертолетов – Генштаб

Потери России в войне против Украины достигли 61 тысячи военнослужащих, за минувшие сутки уничтожено около двух сотен захватчиков, а также 4 вертолета, 4 беспилотника, 11 танков.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери, по данным Генштаба ВСУ, противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 5 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 61 000 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 435 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 038 (+20) ед,

артиллерийских систем – 1 414 (+7) ед,

РСЗО – 341 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 232 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 841 (+18) ед,

специальная техника – 132 (+1).

Данные уточняются.