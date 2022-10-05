Россия погубила в войне 61 тысячу своих военных, лишилась еще 4 вертолетов – Генштаб
Среда, 5 октября 2022, 09:25
Потери России в войне против Украины достигли 61 тысячи военнослужащих, за минувшие сутки уничтожено около двух сотен захватчиков, а также 4 вертолета, 4 беспилотника, 11 танков.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: Наибольшие потери, по данным Генштаба ВСУ, противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
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Общие боевые потери РФ с 24 февраля по 5 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 61 000 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 435 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5 038 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 1 414 (+7) ед,
- РСЗО – 341 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,
- самолетов – 266 (+0) ед,
- вертолетов – 232 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 841 (+18) ед,
- специальная техника – 132 (+1).
Данные уточняются.
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