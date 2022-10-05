Белый дом прокомментировал "мирные идеи" Маска

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала "мирные инициативы" американского бизнесмена Илона Маска, который предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией.

Свою реакцию она озвучила на брифинге 4 октября, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, все, что касается Украины, не будет обсуждаться без Украины.

"Это их решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И поэтому я оставляю это на усмотрение украинского народа. Но, знаете, мы собираемся убедиться, что мы будем рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет. И это решение относительно их суверенитета, свободы, демократии, будет приниматься вместе с ними", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск выложил в Twitter опрос, в котором предложил для "мира между Украиной и Россией" признать российскую аннексию Крыма и провести на оккупированных территория выборы "под наблюдением ООН".

Твиты американского изобретателя вызвали волну критики, в том числе и со стороны представителей украинской власти.

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