Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом прокомментировал "мирные идеи" Маска

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 10:19

Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала "мирные инициативы" американского бизнесмена Илона Маска, который предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией.

Свою реакцию она озвучила на брифинге 4 октября, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, все, что касается Украины, не будет обсуждаться без Украины. 

"Это их решение, когда дело касается любой дипломатии или переговоров по этому поводу. И поэтому я оставляю это на усмотрение украинского народа. Но, знаете, мы собираемся убедиться, что мы будем рядом с украинцами, когда они будут бороться за свой суверенитет. И это решение относительно их суверенитета, свободы, демократии, будет приниматься вместе с ними", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск выложил в Twitter опрос, в котором предложил для "мира между Украиной и Россией" признать российскую аннексию Крыма и провести на оккупированных территория выборы "под наблюдением ООН".

Твиты американского изобретателя вызвали волну критики, в том числе и со стороны представителей украинской власти.

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил Маску историей о похищенных колесах Tesla.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, Маск "попался на удочку" Кремля, который шантажирует мир ядерным оружием.

Темы: СШАМаск
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
США
Чехия направила США запрос на покупку 24 истребителей F-35
Главы МИД Азербайджана, Армении и США обсудили разработку мирного соглашения
Пентагон не подтвердил сообщение о перемещении российского ядерного оружия
Последние новости
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
22:43
фотоГермания передала Украине еще две ремонтно-эвакуационные машины
22:35
Россияне назначили ответственного за аннексированные области Украины
22:32
Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА
22:15
Три тысячи коллаборационистов, олигархов и компаний: чьи имена попали под санкции СНБО
Все новости...