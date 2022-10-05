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Польша ведет переговоры с США о программе совместного использования ядерного оружия

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 11:17

Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия растущим угрозам России.

Об этом президент Анджей Дуда сообщил газете Gazeta Polska, пишет "Европейская правда".

"Первая проблема заключается в том, что мы не имеем ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта", - сказал Анджей Дуда.

Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, которые не имеют такого оружия, участвовать в планировании его использования.

Эта программа не расширяет группу стран, которые имеют ядерное оружие (таких стран в НАТО сейчас три: США, Великобритания и Франция. - Ред.). Только Штаты предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы. 

В рамках программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия, содержат техническое оборудование (в частности самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории. 

Как сообщалось, Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщения о том, что Россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.

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Между тем НАТО пока не видел признаков возможной подготовки России к ядерному испытанию, но продолжает пристально следить за ситуацией.

Темы: ядерное оружиеПольшаСШАРосcия
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