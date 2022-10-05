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В Британии начали обучать младших командиров ВСУ

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 11:59
В Британии начали обучать младших командиров ВСУ
Фото Генштаба ВСУ

В Великобритании началась подготовка младших командиров Вооруженных cил Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook, пишет "Европейская правда".

Учебный курс разработали на основе украинской программы обучения сержантского состава с учетом боевого опыта Вооруженных Сил Украины. Он предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовок, а также международного гуманитарного права.

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Тренировки проводятся украинскими и британскими инструкторами с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники. 

 
Фото генштаба всу 

После успешного завершения обучения военнослужащие будут назначены на должности командиров отделений в подразделения различных родов войск.

Этот курс расширил имеющуюся программу учений на территории Соединенного Королевства, которая ранее предусматривала только базовую общевойсковую подготовку наших армейцев, подчеркнули в Генштабе. 

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Фото генштаба всу 

Как известно, в Британии с лета действует программа подготовки украинских военных, которая может обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Темы: ВеликобританияУкраинаВооруженные силы
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