Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Под председательством президента Владимира Зеленского 5 октября состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Утро начал с очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего. Представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

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Среди других важных рассмотренных вопросов - стабилизация на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду".