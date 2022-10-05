Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего

Алена МазуренкоСреда, 5 октября 2022, 12:14
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Под председательством президента Владимира Зеленского 5 октября состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Утро начал с очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего. Представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.

Среди других важных рассмотренных вопросов - стабилизация на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийГенштабвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
Россияне ударили ракетами по Гуляйполю: погибли заместитель главы общины и руководитель КП
У Зеленского отреагировали на бумажки Путина об аннексии: Заберем все свое
Иранские дроны-камикадзе могут лететь до 1 тыс. км, РФ может ударить с разных направлений - ПС
ВСУ освободили несколько населенных пунктов Луганщины – Гайдай
Последние новости
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
22:43
фотоГермания передала Украине еще две ремонтно-эвакуационные машины
Все новости...