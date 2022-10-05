Зеленский собирал Ставку верховного главнокомандующего
Среда, 5 октября 2022, 12:14
Под председательством президента Владимира Зеленского 5 октября состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Утро начал с очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего. Представители разведки, штаба ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте.
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Среди других важных рассмотренных вопросов - стабилизация на только что деоккупированных территориях, дальнейшее освобождение наших земель, противодействие новым видам оружия, которые начал использовать агрессор, и подготовка нашей армии к зимнему периоду".