Послы ЕС утвердили пакет санкций против РФ в ответ на аннексию
Послы Евросоюза в среду утвердили детали восьмого пакета санкций ЕС.
Об этом сообщил в своем Twitter редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".
"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10:00", - отметил он.
Впоследствии информацию об одобрении санкций подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Официальная публикация санкционного пакета ожидается 6 октября.
Главным элементом санкций же ограничение цен на нефть. Между тем Венгрия заявила, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового санкционного пакета ЕС против России.
На прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.
В него входят в частности запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.
Пакет также имеет целью ударить по российской сталелитейной промышленности и лишить кремлевскую армию ключевых технологий.
Брюссель также вводит новую категорию санкций для лиц, которые помогают обходить наложенные на Россию ограничения.
Кроме того, ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.
Пакет также запрещает гражданам ЕС входить в состав правления российских государственных предприятий.