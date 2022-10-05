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Послы ЕС утвердили пакет санкций против РФ в ответ на аннексию

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 12:26

Послы Евросоюза в среду утвердили детали восьмого пакета санкций ЕС.

Об этом сообщил в своем Twitter редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Послы ЕС одобрили все детали пакета санкций против России и запустили так называемую письменную процедуру, которая завершится завтра в 10:00", - отметил он.

Впоследствии информацию об одобрении санкций подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Официальная публикация санкционного пакета ожидается 6 октября.

Главным элементом санкций же ограничение цен на нефть. Между тем Венгрия заявила, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового санкционного пакета ЕС против России.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. 

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В него входят в частности запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть. 

Пакет также имеет целью ударить по российской сталелитейной промышленности и лишить кремлевскую армию ключевых технологий. 

Брюссель также вводит новую категорию санкций для лиц, которые помогают обходить наложенные на Россию ограничения.

Кроме того, ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ. 

Пакет также запрещает гражданам ЕС входить в состав правления российских государственных предприятий.

Темы: РосcияЕС
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