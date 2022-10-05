Россияне ударили ракетами по Гуляйполю: погибли заместитель главы общины и руководитель КП

В результате российского ракетного удара по городу Гуляйполе в Запорожской области погибли заместитель главы местной общины и руководитель КП "Благоустройствосервис".

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "В результате ракетного обстрела города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель председателя местной общины, и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Анатольевич Косаренко. Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших".

Детали: Старух отметил, что эти люди никуда не убегали – они до последнего были на своих рабочих местах, защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе.

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