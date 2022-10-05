Депутат поселкового совета на Харьковщине отдала оккупантам 250 т урожая: ей объявили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении депутату поселкового совета в Харьковской области, которая передала оккупантам 250 тонн урожая.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Депутат Шевченковского поселкового совета Купянского района во время оккупации активно помогала российским военным. Будучи собственником нескольких сельскохозяйственных предприятий, женщина передала оккупантам складские помещения фермерских хозяйств для размещения там представителей вооруженных формирований РФ".

Детали: Также следствие установило, что фермерша приказала своим работникам собрать пшеницу, горох, ячмень и горчицу для передачи представителям страны-агрессора.

Отмечается, что в августе депутат-фермер отдала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника урожая 2021 года, которые вывезли в Белгородскую область РФ.

4 октября женщину задержали в Харькове. Ей сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).