Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Депутат поселкового совета на Харьковщине отдала оккупантам 250 т урожая: ей объявили о подозрении

Ирина БалачукСреда, 5 октября 2022, 13:10
Фото Харьковской областной прокуратуры

Правоохранители сообщили о подозрении депутату поселкового совета в Харьковской области, которая передала оккупантам 250 тонн урожая.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Депутат Шевченковского поселкового совета Купянского района во время оккупации активно помогала российским военным. Будучи собственником нескольких сельскохозяйственных предприятий, женщина передала оккупантам складские помещения фермерских хозяйств для размещения там представителей вооруженных формирований РФ".

Детали: Также следствие установило, что фермерша приказала своим работникам собрать пшеницу, горох, ячмень и горчицу для передачи представителям страны-агрессора.

Отмечается, что в августе депутат-фермер отдала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника урожая 2021 года, которые вывезли в Белгородскую область РФ.

4 октября женщину задержали в Харькове. Ей сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Темы: Харьковская областьколлаборационизмпрокуратура
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
Харьковская область
На Харьковщине фермерша-коллаборантка передала россиянам 70% урожая – СБУ
Нацгвардия показала видео из освобожденной Боровой
Big bada boom: нацгвардейцы эффектно уничтожили склад боеприпасов врага
Последние новости
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
Все новости...