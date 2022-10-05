Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на 1,9 млрд евро – Bloomberg

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 13:17

Венгрия получила от "Газпрома" отсрочку для платежей в размере около 1,9 миллиарда евро, которые она должна перечислить в течение этого отопительного сезона.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Венгрия объявила в понедельник, что получила от "Газпрома" трехлетнюю отсрочку по платежам, подлежащим уплате в шестимесячный период. Однако Будапешт не раскрыл условия соглашения.

Источники агентства проливают свет на договоренности Венгрии с "Газпромом".

В первый год Венгрия заплатит 20% от суммы платежа, который будет отсрочен, а затем будет платить по 40% в следующие два года, по словам двух источников. По данным собеседников, отсрочка платежа будет произведена под 3,5%.

Агентство пишет, что в зимний период 2022/23 года Будапешт без учета отсрочки, по всей вероятности, должен заплатить за российский газ 4 млрд евро.

Чиновники в Будапеште заявили, что предельной суммы отложенного платежа не существует, и она может увеличиться с ростом рыночных цен на природный газ.

ВИДЕО ДНЯ

Венгрия прогнозирует, что стоимость импорта нефти и газа в страну подскочит до 19 миллиардов долларов в этом году по сравнению с 4 миллиардами долларов в 2019 году.

Рост цен на энергоносители усиливает обеспокоенность состоянием экономики Венгрии в то время, когда миллиарды евро, выделенные ЕС, остаются заблокированными из-за опасений блока по поводу коррупции.

Напомним, "Газпром" с 1 сентября поставляет в Венгрию через Сербию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом 2021 года.

Недавно в партии премьера Виктора Орбана было предложено провести в Венгрии опрос о поддержке санкций против РФ.

Темы: ВенгрияРосcиягазГазпром
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
Венгрия
Сийярто заявил, что Венгрия "прожала" свои требования в новый пакет санкций ЕС
Венгрия хочет избавиться от зависимости от газа из РФ до 2050 года
Партия Орбана не дала назначить дату ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
Последние новости
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
Все новости...