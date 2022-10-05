Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: Путин ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал российскую армию

Среда, 5 октября 2022, 14:34

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что трудности зимы усилят усталость западного мира от войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в Европарламенте.

Как отметил Боррель, последствия войны для многих стран, безусловно, плохие с точки зрения цен, энергии и продовольствия.

"Мы должны очень активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны. Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснений, чтобы мир понял "почему" эта война и как она может закончиться", - сказал он. 

Боррель подчеркнул, что война не может закончиться из-за усталости западного мира, на что и рассчитывает Путин.

"Путин считает, что демократии слабые, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину. Это место, где можно попросить европейцев понять, что стоит на кону. Потому что наша поддержка Украины - это не просто вопрос щедрости. Наша поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с нашей безопасностью. От того, что там решается, зависит и наше будущее", - заявил он.

"Эта война может закончиться только способом, который обеспечит мир. А для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет; Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там произошли. Именно это, и никакое другое, должно быть нашей целью. Поэтому и санкции. Именно поэтому военная помощь. Именно поэтому дипломатические действия. На этих трех фронтах мы должны продолжать работать не покладая рук: сейчас не время для промедлений", - сказал глава европейской дипломатии.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Жозеп Боррель назвал тревожным сценарием потенциальное применение Россией ядерного оружия, но подчеркнул, что это не должно поколебать европейскую поддержку Украины.

Темы: Путинвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
Путин
У Путина заявили, что вернут "в Россию" освобожденные территории Украины
Путин ввел в действие "законы" об аннексии территорий 4 областей Украины
Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
Последние новости
05:25
РФ ударила ракетами по Запорожью, разрушены жилые дома
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
Все новости...