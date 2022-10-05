Боррель: Путин ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал российскую армию
По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что трудности зимы усилят усталость западного мира от войны в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в Европарламенте.
Как отметил Боррель, последствия войны для многих стран, безусловно, плохие с точки зрения цен, энергии и продовольствия.
"Мы должны очень активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны. Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснений, чтобы мир понял "почему" эта война и как она может закончиться", - сказал он.
Боррель подчеркнул, что война не может закончиться из-за усталости западного мира, на что и рассчитывает Путин.
"Путин считает, что демократии слабые, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину. Это место, где можно попросить европейцев понять, что стоит на кону. Потому что наша поддержка Украины - это не просто вопрос щедрости. Наша поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с нашей безопасностью. От того, что там решается, зависит и наше будущее", - заявил он.
"Эта война может закончиться только способом, который обеспечит мир. А для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет; Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там произошли. Именно это, и никакое другое, должно быть нашей целью. Поэтому и санкции. Именно поэтому военная помощь. Именно поэтому дипломатические действия. На этих трех фронтах мы должны продолжать работать не покладая рук: сейчас не время для промедлений", - сказал глава европейской дипломатии.
Напомним, Жозеп Боррель назвал тревожным сценарием потенциальное применение Россией ядерного оружия, но подчеркнул, что это не должно поколебать европейскую поддержку Украины.