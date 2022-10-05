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Украинцы убеждены, что Россия должна компенсировать убытки, которые нанесла войной – социологи

Ирина БалачукСреда, 5 октября 2022, 14:53
Последствия российских ударов по Николаеву. Фото из Telegram мэра города Александра Сенкевича

91% украинцев считают, что Россия должна компенсировать все убытки Украины, которые она нанесла своим вторжением, однако в то, что это произойдет, верят лишь 31% опрошенных.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-19 сентября

Дословно социологи: "Более 90% считают, что Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины за время войны. При этом верят в это лишь треть опрошенных. Компенсаций от стран Европы и международных организаций ожидают 14-15%, от США – 10%, от Украины – 9%. Верят в возможность ее реализации от этих стран более 70%". 

 

Детали: При этом почти 40% считают, что для восстановления инфраструктуры и экономики Украины хватит пяти лет. 25% считают, что на это нужно до десяти лет, 23% – более 10 лет. 4% верят, что восстановление займет меньше года. 

 

42% украинцев готовы лично присоединиться к восстановлению страны, 49% готовы, но не имеют возможности. Больше к восстановлению готовы присоединиться жители Киева, респонденты в возрасте от 18 до 50 лет, мужчины и более обеспеченные респонденты. 

 

Самым эффективным механизмом наказания за военные преступления России 63% украинцев считают специальные суды с участием национальных и иностранных судей, еще 23% – международные институты. 

 

Треть опрошенных готовы лично участвовать в судебных исках с целью требования компенсации за потерянное имущество/здоровье в судах Украины и международных судах. 

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Исследование проходило с 15 по 19 сентября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера опросили 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Социологи подчеркивают, что результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2.2%. 

Темы: социологияУкраинавойнаРосcия
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