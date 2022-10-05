Путин заявил, что его самого удивили результаты "референдумов"

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что результаты так называемых референдумов, которые прошли на оккупированных Россией территориях Украины, стали неожиданностью для него самого.

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь: "Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили - все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить... результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный, этот результат, и не подлежащий никакому сомнению".

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Напомнм: Оккупанты провели с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Результаты "нарисовали" следующие: от 87 до 99% за аннексию.

А 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.