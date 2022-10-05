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Путин заявил, что его самого удивили результаты "референдумов"

Евгений КизиловСреда, 5 октября 2022, 16:13
владимир путин, Getty Images

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что результаты так называемых референдумов, которые прошли на оккупированных Россией территориях Украины, стали неожиданностью для него самого.

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь: "Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили - все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить... результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный, этот результат, и не подлежащий никакому сомнению".

Напомнм: Оккупанты провели с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Результаты "нарисовали" следующие: от 87 до 99% за аннексию.

А 30 сентября Путин подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.

Темы: Путинреферендум
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