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ЕС не включил в санкционный список российского алмазодобывающего гиганта - СМИ

Среда, 5 октября 2022, 16:44

Европейский Cоюз не включил в восьмой пакет санкций против России алмазодобывающего гиганта "Алросу".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет EUobserver.

По данным издания, Европейская комиссия предложила внести "Алросу" в черный список в проекте санкций.

В Брюсселе заявили, что "Алроса" непосредственно финансировала новую подводную лодку, а также вливала миллиарды евро в год в военный кошелек Кремля.

Президент России Владимир Путин также хвастался, что эта компания, принадлежащая государству, обеспечивает ему "серьезные" доходы.

Но в выходные компания была исключена из списка 29 физических и семи юридических лиц, в отношении которых ЕС введет запрет и заморозит активы.

По словам дипломатов, "Алроса" не вошла в окончательное соглашение по новому пакету санкций, которое было подписано в Брюсселе в среду утром.

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Министерство иностранных дел Бельгии отказалось комментировать решение, но его приняли после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному экспорту будет стоить тысяч рабочих мест в городе, где размещена крупнейшая в мире алмазная биржа.

Новые санкции должны вступить в силу в четверг.

Главным элементом санкций является ограничение цен на нефть. Между тем Венгрия заявила, чтобы ограничения цены на российскую нефть не применялись к трубопроводным поставкам и в экстренных случаях - к морским поставкам, а также добилась исключения ядерной энергетики из нового санкционного пакета ЕС против России.

Темы: ЕвропасанкцииРосcия
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