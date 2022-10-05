СБУ разоблачила очередных коллаборационистов: одна из них выдала россиянам 23 патриотов на Херсонщине

Сотрудники Службы безопасности разоблачили "новую порцию" вражеских приспешников, которые помогают россиянам на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Источник: Служба безопасности

Дословно: "Семеро из них получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы, поскольку целенаправленно, и координируясь между собой, способствовали передаче РФ ресурсов Укрпочты.

Отдельное подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах".

Детали: В результате оккупанты проводили обыски в домах этих людей, давили на них психологически и физически.

В обмен на лояльность злоумышленница получила должность в так называемой "военно - гражданской администрации Херсонской области" и теперь пытается "оправдать оказанное ей доверие".

По данным, которые опубликовали в СБУ, речь идет о коллаборантке Виктории Земляновой.

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Как "чиновник" незаконной администрации предательница обеспечивала организацию и проведение псевдореферендума на временно оккупированной территории области.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1, ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Женщине грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Что касается передачи оккупантам мощностей Укрпочты, то в этом производстве новое подозрение от СБУ получил экс-регионал Владимир Сальдо, который добровольно "возглавил" оккупационный режим на Херсонщине, его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпочты" Виктор Фирман. После захвата врагом области он согласился руководить незаконным образованием "государственное унитарное предприятие "почта Херсона".

В новом статусе Фирман склонял земляков к сотрудничеству с врагом и агитировал занимать "вакансии" под его руководством.

Сотрудники СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 4 "руководителей филиалов". В частности, речь идет о:

"руководительнице" так называемого "федерального государственного унитарного предприятия "почта Крыма";

"директоре" так называемого департамента по управлению персоналом в "федеральном государственном унитарном предприятии "почта Крыма";

начальнице так называемого "государственного унитарного предприятия "почта таврии";

работника так называемого "государственного унитарного предприятия "почта Херсона".

Сейчас всем "чиновникам" объявлено о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 УКУ).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершенная в составе организованной группы).