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Киев отправляет в Днепр 30 пассажирских автобусов и гуманитарную помощь

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 17:29
Фото: пресс-служба Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица отправит в Днепр 30 пассажирских автобусов, 10 из которых - с гуманитарной помощью.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь Кличко: "В это сложное время мы должны особенно поддерживать те города, которые находятся почти на линии фронта. Поэтому Киев отправляет днепрянам 30 пассажирских автобусов МАЗ".

Детали: По словам Кличко, передача автобусов Днепру не усложнит ситуацию с общественным транспортом. К тому же, на следующей неделе Киев ожидает дополнительную помощь от западных партнеров - в столицу прибудут еще 10 автобусов.

Мэр добавил, что 10 автобусов будут загружены гуманитарной помощью - продуктами питания, медицинскими товарами, подгузниками для детей, одеждой, санитарно-гигиеническими средствами.

Что предшествовало: 30 сентября в Днепре в результате прилета "Искандеров" было уничтожено автотранспортное предприятие. Сообщалось, что сгорело 52 автобуса, еще 98 были повреждены.

Темы: КиевДнепрвойнаУкраина
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