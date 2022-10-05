Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев отправляет в Днепр 30 пассажирских автобусов и гуманитарную помощь

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 17:29
Киев отправляет в Днепр 30 пассажирских автобусов и гуманитарную помощь
Фото: пресс-служба Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица отправит в Днепр 30 пассажирских автобусов, 10 из которых - с гуманитарной помощью.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь Кличко: "В это сложное время мы должны особенно поддерживать те города, которые находятся почти на линии фронта. Поэтому Киев отправляет днепрянам 30 пассажирских автобусов МАЗ".

Реклама:

Детали: По словам Кличко, передача автобусов Днепру не усложнит ситуацию с общественным транспортом. К тому же, на следующей неделе Киев ожидает дополнительную помощь от западных партнеров - в столицу прибудут еще 10 автобусов.

Мэр добавил, что 10 автобусов будут загружены гуманитарной помощью - продуктами питания, медицинскими товарами, подгузниками для детей, одеждой, санитарно-гигиеническими средствами.

Что предшествовало: 30 сентября в Днепре в результате прилета "Искандеров" было уничтожено автотранспортное предприятие. Сообщалось, что сгорело 52 автобуса, еще 98 были повреждены.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КиевДнепрвойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: