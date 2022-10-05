Киев отправляет в Днепр 30 пассажирских автобусов и гуманитарную помощь

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица отправит в Днепр 30 пассажирских автобусов, 10 из которых - с гуманитарной помощью.

Источник: пресс-служба Кличко

Прямая речь Кличко: "В это сложное время мы должны особенно поддерживать те города, которые находятся почти на линии фронта. Поэтому Киев отправляет днепрянам 30 пассажирских автобусов МАЗ".

Детали: По словам Кличко, передача автобусов Днепру не усложнит ситуацию с общественным транспортом. К тому же, на следующей неделе Киев ожидает дополнительную помощь от западных партнеров - в столицу прибудут еще 10 автобусов.

Мэр добавил, что 10 автобусов будут загружены гуманитарной помощью - продуктами питания, медицинскими товарами, подгузниками для детей, одеждой, санитарно-гигиеническими средствами.

Что предшествовало: 30 сентября в Днепре в результате прилета "Искандеров" было уничтожено автотранспортное предприятие. Сообщалось, что сгорело 52 автобуса, еще 98 были повреждены.